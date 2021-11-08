Москва, 8 ноября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Срок действия QR-кодов, выдаваемых после вакцинации от COVID-19, не будет меняться. Об этом сообщает Минцифры РФ.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

"Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока [365 дней]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что изменения в сроках действия QR-кодов были связаны с техническими работами, и сейчас неисправности устраняют.