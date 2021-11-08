Брянск, 8 ноября, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Брянской области 8 ноября подтверждено 510 новых случаев заражения коронавирусом, что на 12 меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество выявленных носителей инфекции превысило 80 тысяч. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области подтверждено 80 387 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 71 784 человека, из них 376 — выписаны за последние сутки. От осложнений скончались 1 975 пациентов.

Лаборатории за сутки проверили 6 454 теста, в целом в регионе выполнено 996 743 исследования на коронавирус.