Краснодар, 8 ноября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Более 1,7 млн рублей штрафов наложено на объекты потребительской сферы за нарушения антиковидных требований, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам совещания 6 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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По информации руководителя департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Романа Куринного, всего с начала 2021 года в регионе возбуждено 191 дело об административных правонарушениях по статье 20.6.1 КоАП РФ. Более 60 дел уже рассмотрено судами, сумма назначенных штрафов составила порядка 1,7 млн рублей.

С 30 октября, после того, как в регионе начали действовать более жесткие меры, в регионе усилили мониторинг за соблюдением ограничений. Было обследовано более 3,5 тыс. объектов, возбуждено 11 административных производств и составлено три административных протокола

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 октября в Краснодарском крае для посещения заведений общепита на курортах необходимо предъявлять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание, а с 6 ноября эта система начала действовать для учреждений общепита на территории всего края.