Симферополь, 8 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. В Республике Крым подтвержден 791 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 8 ноября. Накануне, 7 ноября, было подтверждено 783 новых случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Республике Крым с начала пандемии подтверждено 102 835 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели из общего числа 90 600 человек.

В Крыму с диагнозом COVID-19 скончались уже 3 141 человек, в том числе смерть 15 ковид-пациентов зарегистрирована за минувшие сутки.