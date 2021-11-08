Джакарта, 8 ноября, 2021, 10:20 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии предоставило последнюю информацию о вакцинации пожилых людей в стране, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным министерства, 9 098 529 человек или 42,17% пожилых людей сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса, а 5 632 270 человек или 26,13% сделали вторую инъекцию вакцины.

Власти Индонезии намерены привить от коронавируса 21 553 118 жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии заявил, что страна выполнила 40% от цели вакцинации против коронавируса.