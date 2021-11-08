Москва, 8 ноября, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Срок действия сертификатов о пройденной вакцинации был сокращен в два раза — до полугода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, с этим столкнулись граждане при пользовании портала «Госуслуг».

Дарья Драй ИА REGNUM QR-код сертификата вакцинации

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При попытке просмотреть свой сертификат вакцинированные с удивлением обнаружили, что срок документа сократился ровно в два раза.

Сбой произошел из-за обновления ПО на «Госуслугах» и вступления новых правил о единой форме сертификата.

Вместе с тем портал сейчас недоступен.

«По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения из-за неудобства», — предупреждают пользователей.

Вместе с тем сообщается, что сроки действия сертификатов будут восстановлены в течение дня.

QR-коды необходимы для посещения общественных мест, ресторанов, кафе, музеев, театров, при пользовании некоторыми видами транспорта.