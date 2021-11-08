Новосибирск, 8 ноября, 2021, 10:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области в настоящее время готовятся предложения по расширению контингента, который подлежит обязательной иммунизации по эпидемиологическим показаниям. Об этом было сказано сегодня, 8 ноября, на оперативном совещании в правительстве региона.

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«Это работники служб доставки товаров, гостиниц, общежитий, хостелов», — уточнили в областной администрации.

Отметим, что ранее руководитель новосибирского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекаАлександр Щербатовобратился к губернатору Андрею Травникову с предложением об ужесточении ограничительных мер.