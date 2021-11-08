Волгоград, 8 ноября, 2021, 09:59 — ИА Регнум. В Волгоградской области с 8 ноября завершены нерабочие дни, но сохраняются ограничительные меры, связанные с борьбой с коронавирусом. Так, проездные на общественный транспорт смогут приобрести только вакцинированные граждане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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На заседании оперативного штаба Волгоградской области 5 ноября было принято решение об окончании режима нерабочих дней — детские сады и школы возвращаются к работе. Сохраняется вход в непродовольственные магазины и объекты, где действуют ограничения, по QR-коду, справке о перенесённом заболевании или свежем ПЦР-тесте. Мера не распространяется на аптеки и непродовольственные магазины с долей товаров первой необходимости более 30%. Дистанционным способом можно торговать без ограничений.

QR-код или равнозначный документ понадобится для заселения в гостиницы и в санаторно-курортном обслуживании, посетителям спортивных и культурных объектов, парикмахерских.

Сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий.

С 10 ноября в Волгоградской области проездные на городской и пригородный транспорт будут продавать только при наличии документов о вакцинации или о перенесённом заболевании, справка о медотводе не действует.

«На междугородних автобусных рейсах также требуется QR-код или равнозначный документ. За исключением случаев, когда гражданин едет на госпитализацию, восстановительное лечение, консультацию и обратно. В этой ситуации надо предъявить документ по учётной форме № 057/у-04 «Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию», — пояснили в оперштабе.

В регионе также усилят контроля за соблюдением ограничительных мер.