Новосибирск, 8 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Руководитель новосибирского управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Александр Щербатов обратился к губернатору Андрею Травникову с предложением об ужесточении ограничительных мер. Причина — напряжённая ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

Pixabay.com Коронавирус

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Щербатов на заседании сегодня, 8 ноября, предложил расширить перечень организаций, допуск в которые осуществляется при подтверждении прохождения вакцинации от коронавируса, либо отрицательного результата ПЦР-теста, либо подтверждения, что гражданин перенес COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

К таким организациям могут отнести кафе и рестораны, заведения общественного питания, учреждения, проводящие массовые мероприятия, такие как «Новосибирск-Экспоцентр».

Глава региона поручил рассмотреть предложения Роспотребнадзора в ближайшее время на заседаниях оперативного штаба и новосибирского правительства.