Сидней, Австралия, 8 ноября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. 8 ноября жители Нового Южного Уэльса, расположенного на юго-востоке Австралии, смогут воспользоваться новыми свободами, поскольку власти штата посчитали, что эпидемиологическая ситуация в регионе позволяет перенести очередное послабление карантина, намеченное на декабрь, на начало текущей недели. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News.

Сидней

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С 8 ноября ограничение на число посетителей, которые могут одновременно находиться в частных домовладениях, было снято, крытые бассейны теперь могут работать без ограничений, а владельцы бизнесов перейдут к правилу двух квадратных метров на одного посетителя, чтобы регулировать заполняемость торговых площадей.

Танцполы в ночных клубах и ресторанах также вернутся к работе, а спортивные стадионы вновь могут быть заполнены на 100%.

В то же время любое мероприятие на открытом воздухе с участием более 1 000 человек должно согласовать с властями план безопасности с учетом ограничений по COVID-19.