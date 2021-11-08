Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ростовской области с 8 ноября на фоне выхода из локдауна введены ограничения для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, ограничено посещение театров и торговых центров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-центры, аквапарки и ледовые катки, а также театры и торговые центры граждане старше 18 лет смогут посетить только при предъявлении сертификата о прививке либо справки о перенесённом COVID-19.

Кроме того, ПЦР-тест потребуется для ребёнка при посещении мероприятий на стадионе «Ростов Арена».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 8 ноября отменены жёсткие антиковидные меры, действующие в период нерабочих дней.