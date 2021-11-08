Афины , 8 ноября, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В Греции за минувшие сутки зарегистрировано 4307 новых случаев заражения коронавирусом, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 7 ноября.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 784 904 инфекции.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 52 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 295.

В общей сложности 470 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,5% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, за последние 24 часа госпитализированы 385 ковид-пациентов.