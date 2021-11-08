Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Ростовской области с 8 ноября отменены жёсткие антиковидные меры, действующие в период нерабочих дней, передаёт ИА REGNUM. Однако введён ряд ограничений для непривитых граждан.

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В частности, на Дону возобновлена работа кинотеатров (заполняемость зрительных залов не должна превышать 50%), фитнес-центров, спортивных комплексов, аквапарков, бассейнов, салонов красоты. Кафе и рестораны вновь могут принимать посетителей, но только в период времени с 6:00 до 21:00. При этом сохранён ряд ограничений, действовавший до периода нерабочих дней.

Вместе с тем введены запреты для непривитых от COVID-19 граждан. В частности, посещать театры или торговые центры без сертификата о вакцинации запрещено.