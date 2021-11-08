Новосибирск, 8 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Медучреждения Новосибирской области увеличивают количество пунктов вакцинации против COVID-19. Это делается для удобства пациентов, заверили в правительстве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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Так, дополнительный кабинет вакцинопрофилактики открывается в поликлинике №1 в Новосибирске.

«Здесь принимают желающих привиться только по живой очереди. Тех, кто записался предварительно, вакцинируют в другом кабинете», — уточнили в областной администрации.

Отмечается, что такое организационное решение помогает избегать конфликтных ситуаций и позволяет вакцинировать максимальное количество пациентов.