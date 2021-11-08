Варшава, 8 ноября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Несмотря на рост количества выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше, правительство страны не собирается вводить очередной локдаун из-за пандемии. Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

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По словам премьер-министра Польши, его правительство работает над тем, чтобы «сбалансировать действия, направленные на борьбу с пандемией».

"Мы работаем над тем, чтобы бороться с пандемией без ущерба для нашей экономики. Ситуация нам пока позволяет. Мы рассматриваем разные механизмы, которые могли бы ослабить распространение вируса — социальная дистанция, масочный режим, вакцинация. Но вводить локдаун мы пока не намерены», — цитирует главу польского правительства Polskie Radio.

Напомним, 7 ноября в Польше сообщили о выявлении 15 190 новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. В ведомстве также сообщили, что за 24 часа от COVID-19 в стране скончались еще 186 пациентов.