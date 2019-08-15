Кубинка, Московская область, 8 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Специалисты Минобороны России развернули временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 на территории подмосковной Кубинки. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе ведомства.

Glavarb.ru Больной COVID-19 в коридоре госпиталя

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«В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Для оказания помощи в лечении пациентов в госпиталь прибыли 220 военных медиков из Санкт-Петербурга. Среди них — врачи-инфекционисты, старший и младший медицинский персонал, они все прошли курс специальной подготовки по лечению больных COVID-19.

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Ранее в Минобороны сообщали, что в Вооружённых силах РФ сформирован резерв кадров и средств военно-медицинской службы для оказания помощи в регионах страны пациентам с коронавирусной инфекцией.