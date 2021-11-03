Санкт-Петербург, , 11:01 — REGNUM В Военно-медицинской академии им. С. М. Кировав Санкт-Петербурге подготовлен специальный медицинского отряда численностью более 220военнослужащих для отправкев Московскую область с целью оказания помощив борьбе с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Госпиталь Александр Куликов © ИА REGNUM

Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении пациентов во временноммедицинском центре, к развертыванию которогов подмосковной Кубинке приступили областные специалисты совместно с Минобороны. В ближайшие дни военные медики будут доставлены бортами военно-транспортной авиации ВКС России в Подмосковье.

В состав первой группы вошли военные врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал. К лечению больных и оказанию помощи также будут привлечены курсанты академии.Они будут оказывать медицинскую помощьпод руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры.