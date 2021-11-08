Новосибирск, 8 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 8 ноября, введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19. QR-код потребуется при посещении крупных культурных, спортивных мероприятий, количество участников которых превышает 500 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt QR-код

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Напомним, срок вступления в действие документа был изменён с планировавшегося ранее 25 октября на более поздний. По данным регионального правительства, это было сделано «в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию».

Отметим, что новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки).