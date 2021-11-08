Екатеринбург, 8 ноября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В Екатеринбурге родители выйдут на протест против дистанционного обучения в школах. Об этом пишут СМИ.

Протест

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Активисты собираются устроить визит в мэрию 8 ноября в 8:00 (мск). Таким образом они выразят своё несогласие с введённым форматом обучения. Об этом сообщает портал E1.RU. О количестве участников мероприятия неизвестно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Свердловской области подписали указ о переводе школьников на дистанционное обучения. Школу с 8 по 13 ноября перестанут посещать ученики 5−11-х классов. Школьники младшего звена продолжат обучение в прежнем формате.