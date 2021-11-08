Москва, 8 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Специалисты Центра им. Гамалеи начали задумываться о составе будущей вакцины от COVID-19 «Спутник V» ещё в конце 2019 года — после появления сообщений из Китая. Об этом в интервью изданию «Известия» заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Minzdrav.gov.ru Александр Гинцбург

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"Первые сообщения из Китая стали появляться в конце декабря перед новым 2020 годом. То есть в конце 2019-го мы уже думали о составе нашей будущей вакцины от COVID-19. Уже прикидывали в голове, но экспериментально еще ничего не заказывали, деньги не тратили. Потом мы собрались, бросили открытые карты на стол и решили, как именно будем делать «Спутник V», — сказал Гинцбург.

По его словам, было необходимо синтезировать опубликованную специалистами из Китая нужную последовательность, «чтобы экспрессировать в виде вакцины»: «Можно было сделать самим, а можно заказать на стороне в специализированных лабораториях. Второй вариант быстрее».

Гинцбург подчеркнул, что денег у Центра им. Гамалеи на тот момент не было, «но было много друзей, нам поверили, что мы когда-нибудь расплатимся»: «Впрочем, потом умные люди даже уже не денег хотели, а быть нашими соавторами, так как понимали, что мы на правильном пути».