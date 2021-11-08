Новосибирск, 8 ноября, 2021, 06:11 — ИА Регнум. Новосибирский государственный академический театр оперы и балета с сегодняшнего дня, 8 ноября, можно посетить только при наличии QR-кода либо сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом говорится на сайте учреждения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«После обращения руководства НОВАТа к губернатору Новосибирской области, Андрей Травников пошёл навстречу зрителям нашего театра. Дополнительные обязательные правила посещения массовых мероприятий в НОВАТе начинают действовать с 8 ноября», — уточнили в театре.

Так, с 8 ноября при входе в театр нужно будет предъявить один из следующих документов: QR-код либо сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19; документ об отрицательном результате ПЦР-теста, справка о перенесенном COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что изначально систему QR-кодов планировали ввести в Новосибирской области с 25 октября. Но позже перенесли на 8 ноября. По данным регионального правительства, это сделано «в связи с обращениями потенциальных участников указанных мероприятий — для того, чтобы они успели пройти вакцинацию».