Хабаровск, 8 ноября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. За сутки коронавирусом заразились 496 жителей Хабаровского края (днём ранее — 502), погибли четыре человека. Больше всего новых случаев COVID-19 — 370 — выявлено в Хабаровске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе правительства региона.

(сс) Tasnim News Agency Обследование больного COVID-19

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Лечение от коронавируса проходят 8200 хабаровчан, 2228 из них госпитализированы. Тяжёлое состояние у 50 пациентов, 42 их них находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

За всё время пандемии инфекцию подхватили 97 420 жителей края, погибли 932 человека, привились от COVID-19 398 385 хабаровчан.

Как сообщало ИА REGNUM, c 4 по 12 ноября Хабаровский край живёт в режиме локдауна. Не работают торговые центры, спортивные объекты, детские игровые комнаты, аттракционы в закрытых помещениях и магазины, не торгующие продуктами питания.