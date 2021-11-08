Москва, 8 ноября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Примерно 50% опрошенных в России врачей ответили положительно на вопрос о целесообразности перевода школьников на дистанционный формат обучения. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого компаниями «Росгосстрах Жизнь» и «Росгосстрах».

Денисов mos.ru Дистанционное образование

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По мнению врачей, учащиеся могут оказаться переносчиками COVID-19 и заразить других, так считают 40% респондентов.

В то же время 38% опрошенных полагают, что в переводе на «дистант» нет смысла, ещё 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Исследование проводилось на социальной платформе «Врачи РФ». В нём приняли участие 1466 сотрудников российских больниц и поликлиник.

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