Москва, 8 ноября, 2021, 05:23 — ИА Регнум. Для полной защиты от «Дельта"-штамма коронавируса необходимо 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units). Об этом 7 ноября сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью газете «Известия».

Kremlin.ru Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Следите за развитием событий в трансляции: «Неделя каникул: Россия борется с пандемией — трансляция»

Как пояснил специалист, ссылаясь на исследование, проведённое Центром имени Гамалеи вместе с департаментом здравоохранения города Москвы, для полной защиты организма человека от штамма «Дельта» необходимо 300 международных единиц антител.

Если антител меньше, то нужно провести вакцинацию «Спутником Лайт». В случае, если после вакцинации «Спутником Лайт» уровень антител составляет 300−450 международных единиц, то можно привиться вторым компонентом «Спутника V». Идеальный уровень антител для надёжной защиты от заражения коронавирусом, по мнению Гинцбурга, составляет 500 международных единиц.

Также глава Центра имени Гамалеи пояснил, что ограничительные меры сами по себе не могут дать нужного эффекта по снижению заболеваемости «в отрыве от вакцинации». Как пояснил Гинцбург, 300 международных единиц антител — это та черта, за которой людей можно практически не ограничивать.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Гинцбург раскрыл способ, благодаря которому можно будет отличить привитых от COVID-19 граждан от граждан с поддельным сертификатом.