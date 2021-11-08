В школах Абакана продолжаются каникулы
Абакан, 8 ноября, 2021, 04:36 — ИА Регнум. С 8 ноября детские сады в Абакане (Хакасия) работают в штатном режиме. В школах продолжаются каникулы, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.
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Однако городские власти призывают родителей по возможности оставлять детсадовцев дома, так как ситуация с коронавирусом пока «остаётся очень напряжённой».
Каникулы в школах Абакана продолжаются до 9 ноября включительно. О дальнейшем режиме работы школ сообщат дополнительно.
Родителей просят не отправлять детей с признаками заболевания в школы и детсады.
Также каникулы продлены для учреждений дополнительного образования и спортивных школ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске возобновлено очное обучение.
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