Якутск, , 04:18 — REGNUM В Якутске возобновлено очное обучение. В школы 8 ноября вернулись учащиеся 1−11 классов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии города.

В школе

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Решение завершить каникулы приняла санитарно-эпидемиологическая комиссия Якутска. На очный формат обучения детей перевели при условии соблюдения санитарных норм, препятствующих распространению коронавирусной инфекции. Помещения учреждений образования будут дезинфицировать, на входе для детей организуют фильтр.

Школьники также смогут посещать дополнительные занятия, секции и кружки, но сохраняется запрет на проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Также детей не пустят в развлекательные организации и кинотеатры.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличилось количество якутян среднего возраста, у которых коронавирус протекает с осложнениями. Республика продолжит жить в режиме строгих ограничений по COVID-19 до тех пор, пока не привьются 70% взрослых жителей региона.