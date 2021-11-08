Вена, 8 ноября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Допуск непривитых от COVID-19 граждан ограничили в ряд общественных заведений власти Австрии. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба минздрава страны.

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Начиная с 8 ноября в Австрии будет действовать правило двух «П». Это означает, что доступ в заведения общепита, учреждения культуры, спортклубы, гостиницы и ряд других общественных учреждений открыт только для привитых либо переболевших COVID-19 граждан. При этом с момента полной вакцинации не должно пройти больше девяти месяцев, а с момента выздоровления — не более шести месяцев.

До 6 декабря общественные заведения смогут посетить с отрицательным ПЦР-тестом те, кто сделал первый компонент вакцины от коронавируса. Далее эти граждане должны будут получить второй компонент вакцины, а вход по отрицательным результатам ПЦР-теста будет отменён везде.

Нарушителям введённого правила двух «П» придётся заплатить штраф размером до €500. Исключение составят лишь те люди, которым прививка противопоказана, а также дети до 15 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении властей Австрии ввести на территории страны правило двух «П»: привит или переболел.