Москва, 8 ноября, 2021, 02:04 — ИА Регнум. Власти Брянской, Новгородской, Томской, Челябинской, Курской и Смоленской областей приняли решение о продлении режима нерабочих дней исходя из ситуации с COVID-19 в регионах.

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В Брянской области до 14 ноября включительно будет запрещена работа предприятий общественного питания, развлекательных учреждений. Проведение массовых мероприятий, в соответствии с распоряжением губернатора Александра Богомаза, потребует получения специального разрешения Роспотребнадзора и соблюдения правил безопасности.

В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. Как пояснил губернатор региона Роман Старовойт, решение принято с учётом эпидемиологической обстановки в начале ноября. Вузы и школы в Курской области продолжат дистанционное обучение, а школьникам 9-х и 11-х классов разрешили вернуться за парты. В детских садах продолжат работу дежурные группы.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе до 14 ноября с сохранением заработной платы. По его словам, эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся сложной. Ещё неделю в регионе будут закрыты кафе, магазины, другие торговые точки и заведения, не работающие по системе QR-кодов.

В Томской области режим нерабочих дней продлён до 15 ноября. Ранее губернатор региона Сергей Жвачкин охарактеризовал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 как крайне напряжённую. С 8 ноября жителям Томской области потребуется предъявить сертификат о вакцинации от коронавируса при посещении учреждений культуры, досуговых мест, а также при заселении в гостиницы.

Решение о продлении нерабочих дней до 12 ноября принято также в Челябинской области. В пресс-службе губернатора региона отметили, что общеобразовательные организации в этот период перейдут на дистанционное обучение, а вузам «рекомендовано» перейти на него. «С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров», — говорится в сообщении.

Период нерабочих дней в Смоленской области ввели с 28 октября, он продлён до 10 ноября включительно. В регионе отправлены на каникулы школы, вузы, учреждения дошкольного образования, приостановлена работа организаций общепита, розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов, аптек, магазинов с товарами первой необходимости. Также не работают салоны красоты, солярии, спортзалы и фитнес-клубы, бассейны. На период нерабочих дней закрыты кинотеатры, музеи, концертные залы.