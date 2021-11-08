Москва, , 01:29 — REGNUM Период нерабочих дней в Москве и Московской области завершился 8 ноября — столичный регион переходит к «обычному режиму». В пресс-службе мэрии Москвы сообщили о стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавируса.

Вакцинация против COVID-19 в Москве Mos.ru

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«Москва возвращается к обычному режиму — ситуация, связанная с пандемией, стабилизировалась, но остается достаточно напряженной. В связи с этим нерабочие дни продлены не будут, однако в городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Предприятия в Москве и Подмосковье возобновят работу с соблюдением ранее установленных требований. Так, для них сохранится правило, в соответствии с которым более 30% сотрудников должны быть переведены на дистанционную работу. Также возобновятся очное обучение в школах и очно-заочные занятия в вузах.

В мэрии напомнили, что после завершения периода нерабочих дней жителям регионов по-прежнему не стоит покидать свои дома без лишней необходимости. К исключениям относятся походы к врачу, покупка продуктов в ближайшем магазине, выгул домашних животных. Требования к самоизоляции не распространяются на вакцинированных и переболевших COVID-19 в течение последнего полугодия.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице перестало расти число госпитализаций пациентов с COVID-19.

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