Вашингтон, 8 ноября, 2021, 00:57 — ИА Регнум. Согласно вступающим в силу новым правилам, иностранцам, въезжающим в США, необходимо будет предъявить свидетельство о прохождении полной вакцинации от COVID-19, но только вакцинами, одобренными регуляторами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) или медицинским регулятором США. Об этом 8 ноября сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На сегодняшний день на территории США получили одобрение только восемь вакцин. Это препараты американских компаний Moderna, Johnson & Johnson, совместная вакцина производства компаний Pfizer и BioNTech, британско-шведской компании AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также препараты китайских компаний Sinovac Biotech и Sinopharm.

При этом в администрации Белого дома пояснили журналистам на специальном брифинге, что в связи с постоянным пересмотром ВОЗ списка рекомендованных вакцин станет возможным и расширение списка препаратов, привившись которыми, иностранный гражданин сможет въехать в США. Подтверждение прохождения полной вакцинации будет требоваться от граждан перед посадкой на самолёт в США.

Кроме того, сохраняется правило о предъявлении перед посадкой на авиарейс отрицательного результата теста на коронавирус. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до вылета.

Российские вакцины не вошли в список препаратов, рекомендованных для вакцинации иностранцев перед въездом в США, так как ни одна из российских вакцин пока не прошла одобрения ВОЗ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти 26 американских штатов подали в суд на администрацию президента США Джозефа Байдена из-за вакцинации.