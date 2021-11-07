Кишинёв, 7 ноября, 2021, 21:26 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 447 случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 345 964 носителя SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 324 893 человека.

Отмечается, что в Молдавии от COVID-19 скончались 8099 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Молдавии выявили более 950 носителей коронавируса.