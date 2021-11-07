Лондон, 7 ноября, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Британии за последние сутки выявили более 30 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 7 ноября свидетельствуют данные правительства страны.

Коронавирус

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 30 305 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 9 301 909.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 62 пациента, общее число жертв эпидемии достигло 141 805.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Британии выявили более 30 тыс. носителей коронавируса.