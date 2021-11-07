Вашингтон, 7 ноября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года, заявил помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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По его словам, США предложили более 1 млрд доз вакцины и «уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир».

«Так что Байден представил план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь [США Энтони Блинкен] проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года», — казал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о положительном результате ПЦР-тестирования, который получила глава пресс-службы администрации Байдена Джен Псаки. Из-за этого ей пришлось отказаться от поездки с президентом США в Европу на Конференцию по климату и работать удалённо. Сам американский лидер в целях предосторожности сделал ПЦР-тест на коронавирус и получил отрицательный результат.