Минск, 7 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 1912 и достигло 613 927. Об этом БЕЛТА сообщили 7 ноября в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

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«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 613 927 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 4745.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 590 252 человека вылечились от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 9 847 321 тест на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено почти 2 тыс. носителей коронавируса.