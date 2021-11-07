Новосибирск, 7 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 3691 пациент, в том числе 50 детей. Об этом сегодня, 7 ноября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В отделениях реанимации находятся 322 человека. Из них на ИВЛ — 47 пациентов», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделан 2 787 381 тест на коронавирус.