Новосибирск, 7 ноября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 7 ноября, скончался директор компании «Сибирские гастроли» Виктор Захаренко. Об этом сообщили его близкие и друзья в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По словам художника Натальи Павлушиной, Захаренко боролся с болезнью и даже шел на поправку, но «тоже, как у многих и многих: стало лучше, все уже выдохнули, и…».

Как пишут «НГС Новости», Виктор Захаренко известен тем, что организовал компанию «Сибирские гастроли», которая привозила в Новосибирск российских и мировых звезд первой величины.