Афины , 7 ноября, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Правительство Греции отказалось от борьбы с пандемией и просто «выжидает, когда завершится смертельный цикл», заявил секретарь Центрального комитета оппозиционной партии СИРИЗА-Прогрессивный альянса Димитрис Дзанакопулос в интервью газете Efimerida ton Syntakton 6 ноября.

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Дзанакопулос сказал, что число новых заражений коронавиром бьет один рекорд за другим, а количество пациентов на ИВЛ довело систему здравоохранения до критической точки. «У нас почти 350 жертв в неделю, программа вакцинации зашла в тупик, а врачи падают в обморок перед телевизионными камерами», — сказал политик.

Кроме того, правительство пассивно наблюдает за ростом цен для потребителей, полагает представитель главной оппозиционной партии страны. Единственное возможное решение — увеличить минимальную заработную плату до 800 евро, приостановить действие специального налога на отопление и топливо для транспортных средств и решительно вмешаться в рынок, чтобы разорвать ценовой картель. Но «это не то, что по определению может сделать правительство, служащее интересам небольшой части меньшинства», — сказал Дзанакопулос.