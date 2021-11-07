В новосибирском Бердске часть классов отправят на “удалёнку” из-за COVID-19
Новосибирск, 7 ноября, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В Бердске с 8 ноября школы отправят некоторые классы на дистант из-за коронавируса. Об этом сообщает издание «Курьер.Среда».
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Уточняется, что на удаленную форму обучения после нерабочих дней перейдут те классы, где выявили заразившихся коронавирусом учеников.
Отметим, что перед каникулами в бердских школах удаленно учились 65 классов.
Как стало известно, с 8 ноября уходит на «удаленку» один из классов в школе №1, где выявили ученика, заразившегося коронавирусом. В целях недопущения распространения коронавируса, учеников решено оставить дома — до особого распоряжения.
По словам начальника управления образования Бердска Михаила Каркавина, директора школ принимают решение о карантине в классе и переводе на дистанционное обучение из-за выявленных случаев COVID-19 исключительно по предписанию Роспотребнадзора.