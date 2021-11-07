Афины , 7 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Греция подтвердила 6393 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 6 ноября. Ранее сообщалось про 6909 случаев.

Xinhuanet.com Греция

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 780 621 заражение.

За последние 24 часа также зарегистрировано 43 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 16 243.

В общей сложности 459 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 65 лет, и 81,3% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.

Кроме того, 344 пациента госпитализированы за минувшие сутки.