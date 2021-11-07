Новосибирск, 7 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который ранее оказался в госпитале из-за коронавируса, сегодня, 7 ноября, принял участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню на Монументе Славы, посвященной 80-й годовщине со Дня проведения военного парада 1941 года на Красной площади в Москве. Об этом сообщило региональное правительство.

Анна Алябьева ИА REGNUM Анатолий Локоть

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Как сообщил «Сиб.фм» пресс-секретарь главы города Глеб Черепанов, Анатолия Локтя выписали 6 ноября.

Напомним, в больнице мэр Новосибирска находился с 20 октября.