Санкт-Петербург, 7 ноября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. За последние сутки в городские и федеральные больницы Петербурга, занятые лечением COVID-19, госпитализировали 366 пациентов, это на 73 человека меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 7 ноября в городском оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга

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В настоящее время на стационарном лечении от COVID-19 и пневмонии в Петербурге находятся 7797 пациентов, это на девять человек меньше, чем сутками ранее. В реанимациях размещены 728 пациентов (-2 человека к показателю предыдущих суток). Из них 387 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (+7 за сутки).

В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмонией развернуто 9488 коронавирусных коек в 15 городских и трех федеральных стационарах. На 7 ноября свободны 33,17% коек (относительно норматива Минздрава России).

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 40 994 пациентов, это на 734 человека больше, чем в предыдущие сутки. Кроме того, 3600 человек находятся на домашнем карантине (+204), 56 человек — в обсерваторе (-1).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за минувшие сутки уменьшился на 0,04 единицы и составляет на сегодня 0,93 единицы от норматива Роспотребнадзора). Эта цифра говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший COVID-19 до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 2551 нового носителя коронавирусной инфекции, выписали по выздоровлению 1357 человек. Скончались от COVID-19 за сутки 83 человека.