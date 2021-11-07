Санкт-Петербург, 7 ноября, 2021, 11:39 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтвердили 2551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, сообщили 7 ноября в федеральном оперштабе. Это сразу на 587 случаев меньше, чем в предыдущие сутки. Суточное число новых случаев оказалось меньше отметки в 3 тыс. впервые с 27 октября.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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В то же время число летальных исходов от COVID-19 сократилось незначительно: за минувшие сутки коварная болезнь убила в Петербурге еще 83 человека. Это всего на три летальных случая меньше, чем сутками ранее.

Всего, с учетом новых данных, за время пандемии в Северной столице выявлено 730 462 случая коронавируса. Выздоровели 659 978 человек, в том числе 1357 пациентов выписаны за последние сутки. Скончались от ковида 24 467 человек. Летальность болезни в Петербурге составляет 3,35% от общего числа инфицированных.