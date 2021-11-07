Екатеринбург, 7 ноября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 ноября обнаружили 737 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 170 в Екатеринбурге. Всего в регионе выявили уже 162 479 заразившихся.

За сутки выписали по выздоровлению 518 граждан, а за весь период исцелились 145 554 человека.