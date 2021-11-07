Вашингтон, 7 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. Общее число подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции в мире достигло 249 549 888. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (США) по состоянию на 7 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние 28 дней в мире было подтверждено более 11,9 млн новых случаев. От последствий COVID-19 во всём мире умерли 5 млн 44 тыс. человек. Число летальных исходов за последние 28 дней выросло на 196 тыс.

В США с начала пандемии выявлено 46 461 714 случаев заражения COVID-19, что является наивысшим показателем среди всех стран мира. Второе место по числу выявленных случаев занимает Индия (34 352 312), третье — Бразилия (21 874 324).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в начале ноября темпы роста числа смертей от COVID-19 превысили 10% в 56 странах.