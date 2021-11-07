Екатеринбург, 7 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Свердловской области первый компонент прививки от COVID-19 сделали уже более 1,5 млн человек. Об этом сообщает оперштаб.

Вакцина «Спутник V»

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Из них 1,3 млн уже завершили курс вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии введения QR-кодов уральцы активизировались с целью привиться. В пунктах вакцинации отмечались большие очереди.