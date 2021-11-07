Гавана, 7 ноября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Обязательный карантин для иностранных граждан, въезжающих в страну, отменили власти Кубы. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба министерства туризма страны.

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Начиная с 7 ноября для иностранных туристов становятся доступными не только курорты Варадеро и остров Кайо-Коко, но и остальная территория островного государства.

Для приезда на Кубу иностранным гражданам потребуется сертификат о вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанный не позднее, чем за 72 часа до посадки на самолёт. Требования не касаются только детей до 12 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кубинский курорт Варадеро за полгода посетили 60 тыс. российских туристов.