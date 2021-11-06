Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2021, 00:08 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вновь ожидается туман. Об этом предупреждает городское управление по делам ГО и ЧС.

Александр Комаров ИА REGNUM Туман на Урале

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Синоптики прогнозируют плотный туман в ночные и утренние часы. Рассеется туман только к 8 ноября.

Спасатели призывают автомобилистов и пешеходов быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения в условиях плохой видимости.