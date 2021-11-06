Ростов-на-Дону, 7 ноября, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону пассажиропоток в городском транспорте на фоне жёстких коронавирусных ограничений упал более чем на 20%. Такие данные ИА REGNUM привели в администрации областного центра.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Автобус

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В среднем за период нерабочих дней количество ежедневно регистрируемых транзакций сократилось на 20,4% или на 71 718 единиц по сравнению с показателем предшествующей недели. На треть сократилось число пассажиров 1 ноября по сравнению с показателем на 25 октября.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону в период нерабочих дней городской общественный пассажирский транспорт работает по графику выходного дня. Количество подвижного состава сокращено.