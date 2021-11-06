Кишинёв, 6 ноября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. В Молдавии за минувшие сутки выявили 954 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба минздрава республики.

Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 345 517 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 323 996 человек.

Отмечается, что в Молдавии от COVID-19 скончались 8056 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября координатор кампании иммунизации в Молдавии Нинель Ревенко сообщил журналистам, что в стране рассматривают вопрос о том, чтобы обязать работодателей требовать от сотрудников ковид-паспорт.