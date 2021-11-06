Москва, 6 ноября 2021, 22:51 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о диалоге Москвы и Вашингтона по стратегической стабильности.
По её словам, «действительно, состоялся ряд консультаций — и 28 июля, и 30 сентября, речь идёт о межмидовских обменах, делегациях».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ и Соединённые Штаты должны продолжать контакты на высшем уровне, необходимость в этом видят обе стороны.
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